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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафронов об отставке Кудашова и назначении Занатты в «Динамо»: «Не комментирую. Это должно быть взвешенное решение»

«Информация об отставке Кудашова и будущем назначении Занатты? Вообще не комментирую. По поводу отставки – это должны решать руководители, акционеры.

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