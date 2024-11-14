Юрий Башмет создал фонд помощи сгоревшему театру в Хабаровске

На пресс-конференции в ТАСС народный артист СССР Юрий Башмет объявил о решении направить часть доходов от выступления Всероссийского юношеского симфонического оркестра на восстановление театра, уничтоженного пожаром в Хабаровске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии