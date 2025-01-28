Журналист Карлсон: администрация Байдена пыталась убить Путина

Журналист при этом не привел никаких подробностей или аргументов в пользу своей версии.<strong>Американский журналист Такер Карлсон в беседе с коллегой Мэттом Таибби заявил, что власти США в период президентства Джо Байдена пытались убить российского лидера Владимира Путина, <a href="https://t.