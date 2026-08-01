Стерлинга предложили «Васко да Гаме» после ухода из «Фейеноорда»

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Агент Рахима Стерлинга предложил кандидатуру английского вингера бразильскому «Васко да Гаме», сообщает Goal со ссылкой на журналиста Лукаса Педросу.

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