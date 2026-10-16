Cook Political Report: “Republicans’ troubles this cycle are particularly pronounced in Midwestern red states, where voters are frustrated by both the federal and state governments’ handling of economic issues.
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