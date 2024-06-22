Хорошо занесли?

АГ

Александр Гуреев

Зато Собянин и воробьев какие молодцы, каждый год меняют тротуарную плитку, как же курьеры будут бегать, неудобно. Они вообще устранились от этой беды. Пока с их роднёй что то не случится, так и будут в тряпочку молчать. Ведь это гребаное руководство реагирует только на массовые убийства, отравления, паводки. Вот тогда они просыпаются, как нами избранный смотрящий за страной. Ладно, достали его МО, а другие так и будут безпредельничать. Это реально БЕСПРЕДЕЛ во всём, куда не плюнь.