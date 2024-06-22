Доброго времени суток уважаемый читатель. В этой статье речь пойдёт о рассадниках «ваххабизма», то есть о тех незаконных молельных домах, которые появляются в столице нашей страны и в Московской области с пугающей скоростью.
Хорошо занесли?
Комментарии
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АГ
Александр Гуреев
Зато Собянин и воробьев какие молодцы, каждый год меняют тротуарную плитку, как же курьеры будут бегать, неудобно. Они вообще устранились от этой беды. Пока с их роднёй что то не случится, так и будут в тряпочку молчать. Ведь это гребаное руководство реагирует только на массовые убийства, отравления, паводки. Вот тогда они просыпаются, как нами избранный смотрящий за страной. Ладно, достали его МО, а другие так и будут безпредельничать. Это реально БЕСПРЕДЕЛ во всём, куда не плюнь.
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8 час.
АП
Александр Поляничко
Бездействие и попустительство власти порождает беспредел мигрантов. Люди уже стонут от них, но нашим властям плевать.
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7 час.
виктор климахин
Все идет к очередному теракту от черножопых шакалов басмачей мигрантов исламистов Не как не доходит до продажных полицаев чиновников министров депутатов олигархов по ихней вине черножопые мигранты диктуют свои права ваххабизма Всему есть предел и он скоро лопнет и будет гражданская война и мигранты черножопые убегут с олигархами продажными суками ТОЛЬКО ВСЕХ МИГРАНТОВ БЕЗ РАЗБОРА ЧЕРНОЖОПЫХ ЧУРОК БАСМАЧЕЙ ИСЛАМИСТОВ С ЧУРКИСТАНА УБИВАТЬ КАК БЕШЕНЫХ СОБАК И ШАКАЛОВ ВРЕДА НЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ПОЛЬЗА
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4 час.
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