Впал в забытье: Байден назвал Камалу Харрис «замечательным президентом» США

Что ни день — то приключения — по такому принципу последние месяцы живет президент США Джо Байден. Накануне он снова потерялся, не сумев сориентироваться в собственном саду, а затем назначил на пост главы государства вице-президента Камалу Харрис.
Что ни день — то приключения — по такому принципу последние месяцы живет президент США Джо Байден. Накануне он снова потерялся, не сумев сориентироваться в собственном саду, а затем назначил на пост главы государства вице-президента Камалу Харрис.
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