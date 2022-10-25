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Впал в забытье: Байден назвал Камалу Харрис «замечательным президентом» США

Впал в забытье: Байден назвал Камалу Харрис «замечательным президентом» США

Что ни день — то приключения — по такому принципу последние месяцы живет президент США Джо Байден. Накануне он снова потерялся, не сумев сориентироваться в собственном саду, а затем назначил на пост главы государства вице-президента Камалу Харрис.

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