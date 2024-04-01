Врач рассказала, симптомом каких заболеваний может быть ощущение «мурашек»

Ощущение «мурашек» по коже не всегда связано с холодом. О том, почему оно возникает, для чего этот рефлекс нужен организму и симптомом каких заболеваний или расстройств он может быть, «Известиям» 1 апреля рассказала врач-терапевт, врач-эндокринолог «ИНВИТРО-Воронеж» Елена Киселёва.