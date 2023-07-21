Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов: нижний предел призывного возраста в России останется прежним — 18 лет

Нижний предел призывного возраста в Российской Федерации останется прежним — 18 лет. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступил Андрей Картаполов, председатель комитета по обороне Государственной Думы.
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