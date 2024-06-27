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Германия представила новый танк Leopard 2 A-RC 3.0

Германия представила новый танк Leopard 2 A-RC 3.0

На Парижской выставке Eurosatory 2024 компания KNDS Deutschland (подразделение франко-немецкого конгломерата в Германии) представила новый танк Leopard 2 A-RC 3.

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