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salekhard.online

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Салехардская воскресная школа собирает помощь для детей из Волновахи

Салехардская воскресная школа собирает помощь для детей из Волновахи

Воскресная школа Салехарда, работающая при духовно-просветительском центре «Преображение», выиграла муниципальный грант в конкурсе «Гражданская инициатива».

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