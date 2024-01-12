Британия увеличит военную помощь Украине в новом финансовом году до $3,19 млрд

Великобритания увеличит военную помощь Украине в новом финансовом году до $3,19 млрд. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал BRIEF, выступил руководитель правительства Соединенного Королевства Риши Сунак.
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