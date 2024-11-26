В США призвали запретить Бауэру говорить после его слов об ударах по России

Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в подкасте Judging Freedom призвал запретить главе военного комитета НАТО адмиралу Робу Бауэру говорить после его слов об ударах по России.
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