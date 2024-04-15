Меган Фокс призвала женщин "не тратить энергию на мужчин" на фоне разрыва помолвки с Колсоном Бэйкером

Актриса Меган Фокс в интервью изданию EOnline на фоне проблем в отношениях с возлюбленным Колсоном Бэйкером призвала женщин "не тратить энергию на мужчин", поскольку всё, что им нужно — оставить женщину истощённой.
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