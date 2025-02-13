Китайский футболист во время матча получил травму, повлекшую смерть мозга

Футболист Го Цзясюань из китайского клуба "Бейцзин Гоань" неделю находится на аппарате искусственного жизнеобеспечения после травмы, полученной во время товарищеского матча в Мадриде против команды "Алькобендас".
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