На соседнюю с Россией страну обрушились наводнения: из-за проливных дождей погибли люди

По меньшей мере шесть человек погибли и еще 10 числятся пропавшими без вести в Японии в результате сильных дождей, вызвавших наводнения и оползни на японском полуострове, который все еще восстанавливается после смертоносного землетрясения, произошедшего в начале года, пишет The Guardian.
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