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Россиянин Труфанов и ещё двое заложников из Газы переданы Красному Кресту

Россиянин Труфанов и ещё двое заложников из Газы переданы Красному Кресту

Россиянин Александр Труфанов и ещё двое заложников, которых удерживали в секторе Газа, переданы сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) и направляются к местам дислокации израильских военных.

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