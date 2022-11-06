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Гарсия о матчболе против Касаткиной: «Меня зажимало. Я кричала все громче, а форхенд летел все короче»

Каролин Гарсия прокомментировала выход в полуфинал итогового турнира WTA. В решающем матче группового этапа она обыграла Дарью Касаткину – 4:6, 6:1, 7:6.

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