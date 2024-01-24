Подписи в поддержку кандидата в президенты России начали собирать в Алма-Ате: Казахстанцы возмущены

В Казахстане активисты c российскими паспортами собирают подписи в поддержку Бориса Надеждина.Релоканты, бежавший из России с началом СВО и после объявления частичной мобилизации в Казахстан, проводят сбор подписей в поддержку Бориса Надеждина, который надеется побороться за пост президента в марте.