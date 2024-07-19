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Мария Багреева: объем закупок Москвы у малого бизнеса превысил 317 млрд руб

Мария Багреева: объем закупок Москвы у малого бизнеса превысил 317 млрд руб

За шесть первых месяцев текущего года столичные заказчики закупили товаров, работ и услуг у малого бизнеса на сумму свыше 317 млрд рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

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