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Японский фокус на Курилах: что скрывают карты Страны восходящего солнца?

Японский фокус на Курилах: что скрывают карты Страны восходящего солнца?

Особенность территориального спора между Россией и Японией в том, что перед нами не совсем классический пограничный вопрос как, например, между Уругваем и Бразилией, где первый претендует на кусок суши соседа, но никаких шансов получить желаемое у Монтевидео нет, ни политическим ни, тем более, военным путем.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Лет  30  назад ппрочёл книгу  японскогго писателя  фантаста  &quot; Гибель  Японии&quot; в котором  эта страна уходит под  воду  полностью в  результате  катаклизма. Так вот сейчас  жалею, что  это лишь фантастика, а на  деле  такого не случится.
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9 час.
Людмила Лиханова
Все может быть...вдруг &quot;подводный вулкан&quot; создаст такое цунами, что ничего не останется.
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1 час.
Людмила Лиханова
Статья четкая . Анализ толковый. Уверена, что у нас об этом помнят всегда и будут помнить. Ну а небольшое цунами нам в помощь если японцы начнут  свои попытки в надежде на пиндосию, но те так привыкли бросать своих сателитов, что и здесь будет тоже.
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1 час.

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