Особенность территориального спора между Россией и Японией в том, что перед нами не совсем классический пограничный вопрос как, например, между Уругваем и Бразилией, где первый претендует на кусок суши соседа, но никаких шансов получить желаемое у Монтевидео нет, ни политическим ни, тем более, военным путем.
Японский фокус на Курилах: что скрывают карты Страны восходящего солнца?
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Лет 30 назад ппрочёл книгу японскогго писателя фантаста " Гибель Японии" в котором эта страна уходит под воду полностью в результате катаклизма. Так вот сейчас жалею, что это лишь фантастика, а на деле такого не случится.
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9 час.
Людмила Лиханова
Все может быть...вдруг "подводный вулкан" создаст такое цунами, что ничего не останется.
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1 час.
Людмила Лиханова
Статья четкая . Анализ толковый. Уверена, что у нас об этом помнят всегда и будут помнить. Ну а небольшое цунами нам в помощь если японцы начнут свои попытки в надежде на пиндосию, но те так привыкли бросать своих сателитов, что и здесь будет тоже.
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1 час.
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