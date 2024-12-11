Японский фокус на Курилах: что скрывают карты Страны восходящего солнца?

Лет 30 назад ппрочёл книгу японскогго писателя фантаста " Гибель Японии" в котором эта страна уходит под воду полностью в результате катаклизма. Так вот сейчас жалею, что это лишь фантастика, а на деле такого не случится.

Людмила Лиханова

Статья четкая . Анализ толковый. Уверена, что у нас об этом помнят всегда и будут помнить. Ну а небольшое цунами нам в помощь если японцы начнут свои попытки в надежде на пиндосию, но те так привыкли бросать своих сателитов, что и здесь будет тоже.