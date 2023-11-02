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Военное обозрение

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В районе Работино бойцы 42-й мсд ВС РФ отразили контратаку ВСУ, уничтожив танк «Леопард», БМП «Брэдли» и БТР М113

В районе Работино бойцы 42-й мсд ВС РФ отразили контратаку ВСУ, уничтожив танк «Леопард», БМП «Брэдли» и БТР М113

Украинское военно-политическое руководство продолжает искать уже не объяснения, а оправдания провала контрнаступления ВСУ, которое на деле обернулось активными действиями российской армии сразу на нескольких направлениях.

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