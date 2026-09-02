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Роспотребнадзор сообщил о 20-кратном снижении заболеваемости гриппом в России

Роспотребнадзор сообщил о 20-кратном снижении заболеваемости гриппом в России

Ежегодно более половины жителей России прививаются от гриппа отечественными вакцинами за счёт средств федерального бюджета, а за последние 20 лет заболеваемость этой инфекцией в стране удалось снизить в 20 раз .

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