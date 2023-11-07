В МВФ смоделировали мир с двумя раздельными торговыми блоками

Global Look Press/Thomas Trutschel/photothek.de v Экономисты Международного валютного фонда построили модель, в которой мир разделится на два торговых блока: Китай и Россия с одной стороны, США и Евросоюз – с другой.
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