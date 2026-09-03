«Ответ оказался значимым для тех, кто открыл ящик Пандоры»: какие заявления сделал Владимир Путин на ВЭФ

Во Владивостоке в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что для урегулирования украинского конфликта необходимо достичь договорённостей между Киевом и Москвой.
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