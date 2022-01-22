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Пекинский аэропорт Дасин ожидает 2,8 млн пассажиров на новогодние праздники

Пекинский аэропорт Дасин ожидает 2,8 млн пассажиров на новогодние праздники

Ожидается, что пассажиропоток Пекинского международного аэропорта Дасин достигнет 2,8 млн человек во время пика поездок на Праздник весны (Китайский Новый год), который начался в 17 января, сообщили источники аэропорта, передает агентство Синьхуа.

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