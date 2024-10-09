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Плющев о «Динамо»: «Стоило пойти на радикальные меры, может, но руководство решило, что сойдет и так. Не сработало. Все проблемы идут из прошлого сезона»

Команда под руководством Алексея Кудашова занимает 8-е место в таблице Западной конференции, набрав 13 очков в 14 играх.

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