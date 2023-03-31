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EdgeЦентр: «Количество киберугроз может вырасти более чем на 50%»

EdgeЦентр: «Количество киберугроз может вырасти более чем на 50%»

Эксперты компании Positive Technologies проанализировали данные о вредоносном программном обеспечении, обнаруженном в цифровой инфраструктуре российских организаций в ходе пилотных проектов по использованию ИБ-продукта – песочницы PT Sandbox.

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