Крымская газета

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В Крыму начали собирать урожай винограда

В Крыму начали собирать урожай винограда

В Крыму приступили к массовому сбору винограда.Об этом сообщает корреспондент "Крымской газеты".  В одном из хозяйств Судакского региона планируют собрать в этом году около 100 тонн технических сортов винограда,  который пойдёт на изготовление вина.

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