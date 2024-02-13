Добрый Мир
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Добрый Мир

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"Возмущение и ярость". Свежий отчет о Байдене встревожил Белый дом и демократов

"Возмущение и ярость". Свежий отчет о Байдене встревожил Белый дом и демократов

Президент США Джо Байден© РИА Новости . Стрингер Отчет американского специального прокурора Роберта Хура о нахождении в доме президента США Джо Байдена секретных документах, в котором говорится и о проблемах с памятью у американского лидера, стал причиной возмущения и ярости среди демократов, сообщила газета The Wall Street Journal.

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Комментарии
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Надежда Борисова
Весь Мир видел неадекватность Байдена, а сенат оказался слепоглухонемой
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17 час.
Галина 123
А может хитрый Джо так над всем миром потешается. Он же прекрасно знает, что   ему  за все его косяки, оговорки и спотыкачи,  ничего не  будет
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16 час.

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