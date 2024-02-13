"Возмущение и ярость". Свежий отчет о Байдене встревожил Белый дом и демократов

Президент США Джо Байден© РИА Новости . Стрингер Отчет американского специального прокурора Роберта Хура о нахождении в доме президента США Джо Байдена секретных документах, в котором говорится и о проблемах с памятью у американского лидера, стал причиной возмущения и ярости среди демократов, сообщила газета The Wall Street Journal.
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