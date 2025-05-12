Бывшему замруководителя СК Фрунзенского района Петербурга Алексею Панжеву вменяют попытку вывоза из ЛНР автоматов Калашникова и боевых гранат.
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Бывшему замруководителя СК Фрунзенского района Петербурга Алексею Панжеву вменяют попытку вывоза из ЛНР автоматов Калашникова и боевых гранат.