Глава ЦБ Набиуллина предупредила россиян о росте угрозы кибермошенничества

Угрозы безопасности деньгам россиян со стороны кибермошенников растут, поэтому банкам следует поменять подходы к защите людей, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».
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