Новые детские и спортивные площадки появились в жилом квартале в Отрадном

Между домом 32 на улице Декабристов и домом 6 на улице Якушкина завершили благоустройство квартала. На северо-востоке столицы отремонтировали дворовые проезды и тротуары, обновили игровые и спортивные зоны, оборудовали новый каток и парковку, заменили наружное освещение.
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