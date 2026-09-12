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FiNE NEWS

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Татьяна Догилева высказалась о состоянии российского кино и ремейках

Актриса Татьяна Догилева в свежем интервью обсудила текущее состояние российского кино, затронув вопросы продолжительности рабочих смен, дикции молодых актеров и тенденции к созданию ремейков.

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