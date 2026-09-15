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Татар-информ

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Более 2,2 тыс. резервных участков для голосования на выборах определено в РТ

Более 2,2 тыс. резервных участков для голосования на выборах определено в РТ

В Татарстане определено более 2,2 тыс. резервных участков для голосования. При необходимости участковая избирательная комиссия переведет голосование на резервный участок, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев на брифинге в Доме Правительства региона.

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