Нелепые и глупые дизайнерские решения в общественных местах (15 фото)

Хороший дизайн эстетичен и приятен. Но по-настоящему отличный дизайн всегда ставит на первое место человека, его удобство, комфорт и безопасность.
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