Премьер Франции Атталь вслед за Макроном допустил отправку военных на Украину

Французские военнослужащие могут отправиться в зону боевых действий на Украину. Об этом вслед за президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил премьер-министр страны Габриэль Атталь в эфире радиостанции RTL.
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