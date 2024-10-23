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Закон и Порядок

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Международный валютный фонд признал Россию четвертой экономикой мира

Международный валютный фонд признал Россию четвертой экономикой мира

Доля ВВП России в мировом по паритету покупательной способности в 2024 году составляет 3,55%, что делает ее четвертой экономикой мира, подсчитали в МВФ.

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