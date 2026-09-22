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Пятый канал

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Новый профстандарт для нянь может обернуться дефицитом персонала

Новый профстандарт для нянь может обернуться дефицитом персонала

Какой должна быть няня в детском саду — объясняет новый профессиональный стандарт. Впервые в России разработали единые требования для помощников воспитателей и младших сотрудников дошкольных учреждений.

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