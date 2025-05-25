Стартовала работа литературного пространства «Книжный пляж Санкт-Петербурга»

В рамках проекта «Книжные маяки России» на пляже «Ласковый» до 12 октября будут проходить встречи с писателями, мастер-классы для детей и взрослых, интеллектуальные игры и другие активности ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД «Насколько нам известно - ни в России, ни за рубежом ничего подобного нет.