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ВК Пресс

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Срочно! Опять Одесса в огне: ВС РФ добивают склады ВСУ

Срочно! Опять Одесса в огне: ВС РФ добивают склады ВСУ

Эти кадры были опубликованы украинскими средствами массовой информации. На данных складах находилось военное снаряжение для Вооруженных сил Украины, а также компоненты для беспилотных летательных аппаратов.

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