Срочно! Опять Одесса в огне: ВС РФ добивают склады ВСУ

Эти кадры были опубликованы украинскими средствами массовой информации. На данных складах находилось военное снаряжение для Вооруженных сил Украины, а также компоненты для беспилотных летательных аппаратов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии