Иноагенты не смогут заработать на рекламе

Запрет на размещение рекламы на сайтах иноагентов, конфискация имущества за фейки об армии, новые ограничения для пропаганды наркотиков — таков далеко не полный перечень инициатив, которые парламентарии поддержали в завершившуюся сессию для защиты интересов страны и граждан.