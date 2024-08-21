Иноагенты не смогут заработать на рекламе

Запрет на размещение рекламы на сайтах иноагентов, конфискация имущества за фейки об армии, новые ограничения для пропаганды наркотиков — таков далеко не полный перечень инициатив, которые парламентарии поддержали в завершившуюся сессию для защиты интересов страны и граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии