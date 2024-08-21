Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 035 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Овчаренко
    Это о чём хотел  Медведев договариваться с фашистами?Может объяснит народу.Медведев: Никаких...
  • Эльдар Алиев
    Только говорят надо электро самокаты и велосипеды запретить , надо запретить обгонять мотоциклистов и т д((((!!!! Пок...Депутат Хамзаев п...
  • Ингерман Ланская
    что-то уж совсем разошёлся этот популистРоссиянам предлаг...

Иноагенты не смогут заработать на рекламе

Иноагенты не смогут заработать на рекламе

Запрет на размещение рекламы на сайтах иноагентов, конфискация имущества за фейки об армии, новые ограничения для пропаганды наркотиков — таков далеко не полный перечень инициатив, которые парламентарии поддержали в завершившуюся сессию для защиты интересов страны и граждан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх