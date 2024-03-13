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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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ChatGPT обрёл тело — OpenAI и Figure сделали умного робота-гуманоида, который полноцен...

ChatGPT обрёл тело — OpenAI и Figure сделали умного робота-гуманоида, который полноцен...

ChatGPT обрёл тело — OpenAI и Figure сделали умного робота-гуманоида, который полноценно общается с людьмиАмериканский стартап Figure показал первые плоды сотрудничества с компанией OpenAI по расширению возможностей гуманоидных роботов.

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