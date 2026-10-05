Теннис как инвестиция в качество жизни: 5 причин выйти на корт

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Увеличение продолжительности жизни Тренировка для сердца и мозга Повышение скорости реакции и принятия решений Расширение круга общения Полезная привычка на годы Увеличение продолжительности жизни Теннис сочетает кардионагрузку, постоянное взаимодействие с партнером и активную работу мозга.