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РБК СТИЛЬ

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Теннис как инвестиция в качество жизни: 5 причин выйти на корт

Теннис как инвестиция в качество жизни: 5 причин выйти на корт

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Увеличение продолжительности жизни Тренировка для сердца и мозга Повышение скорости реакции и принятия решений Расширение круга общения Полезная привычка на годы Увеличение продолжительности жизни Теннис сочетает кардионагрузку, постоянное взаимодействие с партнером и активную работу мозга.

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