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«Эдмонтон» выиграл первый матч финала Кубка Стэнли

«Эдмонтон» выиграл первый матч финала Кубка Стэнли

«Эдмонтон Ойлерс» обыграл «Флориду Пантерс» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.

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