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Ученые раскрыли способ предсказать осложнения от COVID-19

Ученые раскрыли способ предсказать осложнения от COVID-19

Ученые Бостонской детской больницы, Массачусетского технологического института и медицинского центра Университета Миссисипи провели исследование и выяснили, как коронавирус заражает клетки верхних дыхательных путей, в том числе носа и горла.

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