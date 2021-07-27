Ученые раскрыли способ предсказать осложнения от COVID-19

Ученые Бостонской детской больницы, Массачусетского технологического института и медицинского центра Университета Миссисипи провели исследование и выяснили, как коронавирус заражает клетки верхних дыхательных путей, в том числе носа и горла.
Ученые Бостонской детской больницы, Массачусетского технологического института и медицинского центра Университета Миссисипи провели исследование и выяснили, как коронавирус заражает клетки верхних дыхательных путей, в том числе носа и горла.
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