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Царьград

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Система ПВО сбила 22 летевших к Москве БПЛА - Собянин

Система ПВО сбила 22 летевших к Москве БПЛА - Собянин

Противник продолжает посылать рои дронов на Москву. Сергей Собянин сообщил, что наша ПВО уничтожила ещё пять дронов противника.

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