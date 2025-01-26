😱 В Симферополе микроавтобус насмерть сбил пешехода Инцидент произошел сегодня днём на улице Воровского.
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😱 В Симферополе микроавтобус насмерть сбил пешехода Инцидент произошел сегодня днём на улице Воровского.