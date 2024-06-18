Небензя обвинил ООН в нарушении собственного Устава

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине во вторник, 18 июня, заявил, что участие представителя Всемирной организации в конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке нарушило Устав ООН.
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