#Сводка на утро 30 января 2025 года ▪ Вчера вечером несколько БПЛА были сбиты над Крымом. Глава Запорожской области сообщил, что атаковал Бердянск управляемыми БПЛА.
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#Сводка на утро 30 января 2025 года ▪ Вчера вечером несколько БПЛА были сбиты над Крымом. Глава Запорожской области сообщил, что атаковал Бердянск управляемыми БПЛА.
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